Basket Serie A2 femminile – Nwachukwu: “San Giorgio, questa è la strada giusta”

SAN GIORGIO Procede a strappi il cammino del MantovAgricoltura nel campionato di A2, complice anche un calendario che ha concentrato all’inizio le avversarie più forti. Dopo cinque sconfitte consecutive, dunque, le sangiorgine hanno vinto le ultime tre partite giocate, contro Giussano, Carugate e Basket Roma, e possono allungare la striscia nelle ultime due gare del girone d’andata a cavallo delle festività, nelle quali affronteranno nell’ordine il Moncalieri in trasferta (sabato alle 17) e il Torino Teen al PalaSgu nel giorno della Befana.

Gli ultimi risultati positivi, frutto per altro di prestazioni sempre più convincenti, hanno portato una sferzata di entusiasmo a tutto l’ambiente. «Sulla partita di Roma – commenta Vanessa Nwachukwu, sempre più coinvolta nelle rotazioni di coach Purrone – posso dire che è stata una buona prestazione da parte della squadra, abbiamo infatti mostrato tutte le nostre qualità oltre che una grande coesione, elemento da non sottovalutare mai. Ognuna di noi ha svolto il proprio ruolo in modo eccezionale, contribuendo al successo della squadra che ci ha regalato altri due punti e allungato a 3 la striscia di vittorie. Siamo felici, ma vogliamo restare a pieno concentrate per chiudere al meglio il 2023».

La trasferta a Moncalieri, sulla carta, non dovrebbe nascondere grosse insidie. Chiudere l’anno con un’altra vittoria è fondamentale nell’economia del campionato. «Abbiamo raddrizzato questa prima parte di stagione – dice ancora Vanessa – dopo una serie di 5 partite negative. Ora, come dicevo, la squadra sta andando meglio e stiamo ottenendo dei buoni risultati. Sicuramente abbiamo ancora tanto da dimostrare, ma siamo sulla retta via». «In vista della trasferta a Moncalieri – prosegue la 20enne guardia sangiorgina – il nostro obiettivo è sicuramente portarci a casa la vittoria. Dovremo essere molto concentrate difensivamente e sfruttare al massimo le occasioni che verranno. Moncalieri, nonostante sia ultima in classifica, è sicuramente una squadra da non sottovalutare: dobbiamo essere preparate per affrontarle al massimo delle nostre capacità e regalarci una chiusura d’anno in bellezza».

La prudenza, come si dice in questi casi, non è mai troppa e bene fa Nwachukwu a tenere alta la guardia, ma il MantovAgricoltura visto all’opera nelle ultime partite dovrebbe fare un sol boccone del Moncalieri, mentre più complicata potrebbe essere la successiva sfida con Torino, che domenica scorsa è andato a vincere a La Spezia. L’obiettivo è comunque girare la boa di metà campionato a quota 14 e un saldo finalmente positivo tra vittorie (ora sono 5) e sconfitte (6). Forza MantovAgricoltura, si può fare.