Calcio a 5 Serie A – Saviatesta, Leleco suona la carica: “La salvezza è alla portata”

MANTOVA Esperienza e carisma al servizio della squadra. Ma anche grande lucidità nell’analizzare una prima parte di stagione sicuramente complicata. Il capitano del Saviatesta Mantova, Leléco, a ruota libera sul momento dei suoi: «Sicuramente – dice – le mosse della società sul mercato ci hanno dato grande entusiasmo e ancora più fiducia verso il futuro. La partita giocata e vinta alla grande contro Pesaro (il risultato è però sub iudice per il reclamo dei marchigiani, ndr) è la dimostrazione che vogliamo uscire a tutti i costi dai bassifondi della classifica. Sono sempre stato convinto della bontà della nostra squadra. A parte forse la pesante sconfitta rimediata contro l’Ecocity Genzano, abbiamo quasi sempre giocato alla pari con le nostre avversarie». «Forse – spiega il capitano biancorosso – quel poco che ci mancava era qualche giocatore di categoria. Ringrazio la società per essere intervenuta prontamente sul mercato e aver allungato le rotazioni che, nelle ultime settimane, erano davvero ridotte all’osso. Jesulito ha subito dimostrato il proprio valore realizzando una doppietta importantissima, Ricordi lo conosciamo tutti e Baroni viene da un anno e mezzo a Eboli giocato a buonissimi livelli».

E proprio la Feldi Eboli, venerdì sera al PalaLù (ore 21), sarà l’ultimo ostacolo del 2023 sulla strada dei virgiliani. «Ho massimo rispetto per il club che è campione d’Italia in carica, una squadra da Champions. Ma indipendentemente dall’avversario, noi dobbiamo provare a fare punti contro chiunque, sia in casa che fuori. Il nostro unico obiettivo è arrivare alla salvezza. Adesso che la squadra si è rinforzata – conclude capitan Leléco – non abbiamo più alibi. Servono punti e servono il più velocemente possibile. Venerdì vogliamo vincere anche per trascorrere un buon Natale».