Basket Serie A2 femminile – Purrone: “MantovAgricoltura, avanti verso i play off”

SAN GIORGIO La sconfitta al Dlf con Alperia Bolzano, nel recupero della nona di andata, ha chiuso per il MantovAgricoltura il girone d’andata. La compagine di coach Massimo Borghi tornerà in campo sabato 23 quando ospiterà, per il terzo turno del ritorno, le trevigiane del Ponzano Veneto, già battute all’andata, e forti dell’ex Giordano. «Con Bolzano potevamo anche imporci – afferma il presidente Antonio Purrone – La squadra forse si è illusa quando si è trovata a condurre di dieci lunghezze. Le altoatesine con grinta e pressing non hanno mai mollato. Da parte nostra ci sono stati diversi errori, a volte passaggi sbagliati, oltre a una ridotta vena nel tiro da fuori, che hanno finito per fare il gioco delle avversarie». MantovAgricoltura chiude l’andata al settimo posto con 14 punti; tutto sommato un buon bottino, come sottolinea il presidente Antonio Purrone: «Siamo in linea con l’obiettivo di inizio stagione: centrare i play off. Nel girone di ritorno vigliamo confermarci, se non migliorarci. C’è il rammarico per due partite che potevamo far nostre, quella di Torre Boldone con Edelweiss Albino e quella di mercoledì al Dlf con Alperia Bolzano. Quattro punti in più avrebbero fatto comodo. Per il resto si può dire che le ragazze hanno fatto il loro dovere. L’impegno non è mai venuto meno in partita e anche in palestra si allenano sempre al top. C’è buona sintonia con l’allenatore e il suo lavoro è apprezzato. Adesso facciamo un bilancio dell’andata, per ripartire con maggiori motivazioni nel ritorno. I play off sono l’obiettivo, dunque bisogna fare il possibile per centrarli. Il primo impegno del ritorno è quello casalingo con Ponzano Veneto, che da quando ha inserito nel roster l’ex Giordano è riuscito a risalire la classifica. Non è un match facile quello che ci attende». Per la gara con le trevigiane, Massimo Borghi potrà avere a disposizione anche Sofia Bottazzi, che ricordiamo determinante per il successo di Castelnuovo Scrivia nella prima sfida di campionato. L’unica ad aver giocato prima dell’infortunio.