Basket Serie A2 femminile – San Giorgio al rush finale: play off in cassaforte e mirino sul 4° posto. Fietta: “Mettiamoci sempre il cuore”

San Giorgio Con i play off già in cassaforte, il MantovAgricoltura si appresta ad affrontare le ultime tre partite di regular season con l’obiettivo di sopravanzare Broni nella corsa al quarto posto per garantirsi l’eventuale “bella” in casa nella prima serie degli spareggi promozione. Che, novità di quest’anno, proporranno sfide incrociate tra i due gironi. L’avversaria delle virgiliane, con ogni probabilità, sarà una tra Trieste, Treviso e Matelica.

Con la playmaker Elena Fietta facciamo però un passo indietro alla vittoria di Carugate ottenuta a fil di sirena. «Abbiamo fatto un’ottima prova di squadra, e non era per nulla semplice. Loro non erano più la squadra dell’andata; Usuelli era infortunata, è vero, ma hanno recuperato giocatrici importanti come Rizzi. Siamo rimaste sul pezzo anche quando loro sono tornate sotto e specialmente quando hanno messo la testa avanti. Nelle partite che si decidono sul finale c’è una componente tattica, tecnica, di fortuna, di prontezza, ma tanto di cuore e penso che noi, quello, ce lo abbiamo gigante. In quel momento avevamo pronta Sofia (Bottazzi, autrice della tripla decisiva all’ultimo secondo, ndr) e noi lo sapevamo, ce lo sentivamo nonostante avesse fino a quel momento un 1 su 7 al tiro, ma la fiducia non cala mai tra di noi. Anche Novati, in quell’istante, aveva il tiro aperto, ma ha scelto l’extra pass perché aveva fiducia in Sofia come ce l’avevamo tutte noi».

Dopo la sosta pasquale, sabato si riparte con la sfida casalinga contro il Basket Roma al PalaSgu (ore 18.30). «E’ una squadra giovane e non sai esattamente cosa aspettarti da loro – dice ancora Elena – corrono, saltano, sono imprevedibili. Se all’andata siamo state brave ad impostare fin da subito, non dobbiamo più affidarci a quella partita. Dobbiamo approcciarla allo stesso modo, questo sì. C’è da dire che loro hanno subito due infortuni importanti nelle finali Under 19 Nazionali, ma a prescindere da chi ci troviamo davanti, dobbiamo fare in modo di essere pronte e preparate noi ancor prima di pensare all’avversario del giorno».

I play off ormai sono alle porte. «Ci incrociamo con l’altro girone, con squadre che non abbiamo mai affrontato e non sappiamo esattamente cosa aspettarci. Proprio per questo penso sia importante il focus su di noi: l’approccio al futuro prossimo è sempre e comunque il miglioramento del nostro gioco, lavorando sodo e forte, cosa che credo si veda. Abbiamo questo ultimo sprint – conclude la regista biancorossa – e poi iniziamo a giocare per davvero perché, come tutti sappiamo, i play off sono un campionato completamente a parte».