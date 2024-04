Calcio Primavera – Cremona applaude Elia Pavesi e i suoi baby da record

CREMONA Tempo di celebrazioni per l’allenatore mantovano Elia Pavesi, che vincendo sabato a Collecchio, ha portato i baby della Cremonese alla promozione in Primavera 1. Pavesi, il suo staff e i suoi ragazzi sono stati festeggiati dalla società lunedì allo stadio Zini, in occasione del match di Serie B Cremonese-FeralpiSalò. Per loro una meritata passerella sul campo prima della partita; e una significativa foto di gruppo con sullo sfondo le tribune piene di tifosi. La Cremonese ha conquistato la promozione con ben 7 turni d’anticipo sulla fine del campionato. Dopo 24 giornate comanda la classifica con 20 punti di vantaggio sul Parma secondo. Dominio assoluto.