I corsi d’acqua e la loro salute domenica di scena alla Postumia

Mantova Domenica 29 settembre alle 17, nella sede della Postumia in via Marconi 123, a Gazoldi, nuovo incontro di approfondimento sul tema “I corsi d’acqua e l’ecosistema del nostro territorio: lo stato di salute e i progetti per i fiumi Chiese, Oglio e Mincio”. Coordina Erminio Minuti gli interventi di Alessandro Bignotti, presidente del Parco Oglio Sud; Gianluca Bordiga, coordinatore di associazioni a tutela dell’ecosistema lago d’Idro/Chiese; Maurizio Pellizzer, presidente del Parco de Mincio; i consiglieri regionali Paola Bulbarelli e Marco Carra, e Paolo Galeotti, presidente dell’Associazione dei Prati Stabili dell’area Mincio.

Finale nel “cantinone della Rocca” vini proposti da Barbara Perini, e formaggio grana dei prati stabili proposto dalla Latteria agricola San Pietro di Goito.