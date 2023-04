Tamburello serie A – L’ambiziosa Cavrianese cerca il colpo con l’Arcene. C’è Castiglione-Solferino

Mantova Terza giornata di andata per il massimo campionato con tutte le squadre in campo oggi pomeriggio. Il clou è lo scontro Arcene-Cavrianese, compagini ambiziose, che puntano ad una stagione di vertice. Due vittorie in altrettante gare per la formazione orobica, così come per i mantovani che hanno però ceduto un punto sabato scorso all’ostico Castiglione. Partita che si preannuncia equilibrata ed aperta a qualsiasi risultato tra due team vogliosi di recitare un ruolo da protagonista in questo 2023. Interessante anche il derby tutto mantovano Castiglione-Solferino, con la giovane e neopromossa compagine di casa che ha già dimostrato in questo avvio di avere le carte in regola per impensierire chiunque e la sconfitta patita con un doppio 6-5 con l’Arcene e il punto strappato alla Cavrianese ne sono la dimostrazione. Favori del pronostico per il forte Guidizzolo che dopo il turno di riposo sarà impegnato in trasferta a Fontigo, team sempre da prendere con le molle soprattutto sul terreno amico. Alla ricerca della prima vittoria Ceresara e Sommacampagna. A chiudere proverà a confermare l’ottima prova di una settimana fa il Bardolino nell’ospitalità al Sabbionara. Turno di riposo per il Castellaro.

Serie B maschile – Terza giornata anche per il campionato cadetto e sfida di cartello Valgatara-Dossena, con la compagine veronese a punteggio pieno. Favorito il Palazzolo, anch’esso a punteggio pieno, nella trasferta contro il neopromosso Rallo, così come il Castelli Calepio, altro team ambizioso, in casa contro il Tuenno. Equilibrati si presentano poi il derby trentino Besenello-Valle San Felice e quello mantovano Cereta-Malavicina. Turno di riposo per il Segno.

SERIE A – Oggi ore 15.30

Arcene-Cavrianese

Castiglione-Solferino

Ceresara-Sommacampagna

Bardolino-Sabbionara

Fontigo-Guidizzolo

Riposa: Castellaro