Basket serie A2 m – Bonacini: “Staff, con l’Assigeco vale doppio”

MANTOVA Dopo un primo che ha visto la Staff Mantova calcare il parquet della Grana Padano Arena in sei partite su nove, adesso i biancorossi si preparano a due gare lontane dalle mura amiche.

La prima tappa è il PalaBanca di Piacenza, casa dell’Assigeco. La seconda il PalaFantozzo di Capo d’Orlando, ma come ama ripetere coach Emanuele Di Paolantonio “la partita più importante dell’anno è la prossima” e quindi il focus è ovviamente sull’impegno di domani alle ore 18: «Ora iniziamo questa fase con tutte partite in cui il punteggio vale doppio, con avversarie di media classifica – afferma il playmaker biancorosso Davide Bonacini – Cominciamo con Piacenza che è una buona squadra e sta avendo ottimi risultati, anche contro le aspettative iniziali. Dovremo stare attenti a limitare i loro due americani, sui quali verte molto il loro fatturato offensivo. Siamo consapevoli del percorso che stiamo facendo e saremo in grado di imporre il nostro gioco e il nostro ritmo per vincere la partita. Sappiamo che la nostra forza viene dalla difesa: da lì poi riusciamo anche a correre ed esprimere le nostre qualità in transizione».

Sulla propria strada la Staff troverà una gradita, vecchia conoscenza: Giovanni Poggi. Il lungo che ha vestito la canotta biancorossa sotto la gestione di Alex Finelli è pronto a fare lo sgambetto: «Al PalaBanca arriva una squadra molto insidiosa, con dei giocatori esperti ed un buon gruppo di giovani. Dobbiamo mettere particolare attenzione sui loro due americani, ma anche al capitano Mario Ghersetti, un giocatore straordinario che dimostra di non sentire l’età e spesso riesce a creare vantaggi per i compagni con il suo modo di giocare. Non sarà una partita semplice, ma noi siamo in un buon momento e dobbiamo continuare a crescere». Per la tredicesima giornata, è stata rinviata a data da destinarsi Reale Mutua Torino-Tezenis Verona.

Leonardo Piva