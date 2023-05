Basket serie A2 m – Calzavara: “Staff, credici contro la Stella Azzurra”

Mantova Avere conquistato la prima vittoria esterna del girone Salvezza ha messo la Staff in una posizione di relativo ottimismo, specialmente nell’ottica di evitare la retrocessione diretta. Per continuare a inseguire l’obiettivo della salvezza diretta è però necessario dare continuità ai risultati e prendere un’ulteriore boccata di ossigeno per non vanificare la vittoria sudata e conquistata in casa di Monferrato sabato scorso. Domani alla Grana Padano Arena, ore 18, arriverà la Stella Azzurra Roma che all’andata, davanti al pubblico amico, conquistò un netto successo per 87-70. Il play Andrea Calzavara è consapevole dell’importanza della sfida casalinga: «Veniamo da un successo davvero importante – afferma – anche se non siamo partiti bene nel primo quarto con Monferrato. Siamo cresciuti costantemente e ci abbiamo sempre creduto fino alla fine. L’unico vero passo falso del girone Salvezza l’abbiamo compiuto nella sfida d’andata con la Stella Azzurra. È stata una sconfitta frustrante e c’è voglia di riscatto da parte di tutti. Mi aspetto una partita molto fisica, e dovremo stare attenti ai giocatori più esperti di Roma, tra cui l’ex Mantova Giachetti, che sta vivendo un momento di grande fiducia offensiva. Mi aspetto anche una Grana Padano Arena delle grandi occasioni per trascinarci verso la vittoria». Ci sarà infatti bisogno del massimo sostegno del pubblico mantovano, per tanto la società biancorossa ha deciso che l’ingresso alla Grana Padano Arena per Tribune e Curva sarà a offerta libera. Dato che la biglietteria resterà chiusa, non sarà possibile prenotare il proprio posto in anticipo (la società riserverà comunque i posti degli abbonati). Si potrà accedere al palazzetto dalle ore 16.45. Tanti ex biancorossi ora in forze alla Stella Azzurra si presenteranno in campo: Matteo Ferrara, reduce da cinque stagioni in maglia Stings e recordman di presenze in biancorosso (140 gettoni tra campionato, Supercoppa LNP e playoff). Assieme a Jacopo Giachetti e Roberto Rullo: il primo ha indossato la casacca virgiliana nel campionato 2016/17, mentre il secondo è stato agli Stings nella stagione 2014/15, la prima della Staff in Serie A2.

Leonardo Piva