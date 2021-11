Basket serie A2 m – Coach Di Carlo: “Staff, che peccato con Cantu’. Perso qualche pallone di troppo negli ultimi minuti”

DESIO La Staff si arrende a Cantù nello scontro diretto fra regine, perde l’imbattibilità dopo dopo quattro successi di fila ma esce a testa alta dal PalaDesio. Da ricordare che la corazzata Cantù sino a qualche mese fa militava nella massima serie ed è una delle società più blasonate del basket italiano ed europeo. «Certo, siamo amareggiati per come è andata – afferma coach Gennaro Di Carlo – però per 30/35 minuti abbiamo fatto la nostra gara. Abbiamo combattuto e retto il confronto. Peccato per gli ultimi cinque minuti nei quali si è perso qualche pallone di troppo. È questa però una base di lavoro per migliorare, crescere e correggere dove c’è bisogno. Ritengo che contro Cantù, che contenderà a Udine la palma della squadra migliore del girone, i ragazzi abbiano fatto il loro dovere. Fossimo stati concreti anche nel finale, avremmo potuto uscire col successo. Loro hanno tirato 32 tiri liberi, noi solo undici: in quest’ottica l’arbitraggio poteva essere migliore, ma la squadra va elogiata per la tenacia mostrata in partita. E bisogna continuare su questa strada». Domenica alla Grana Padano Arena sarà di scena il neopromosso Bakery Piacenza, forte dell’ex play Bonacini. «Faccio un piccolo accenno ancora al match con Cantù – conclude Di Carlo – Torniamo con delle certezze e sappiamo dove migliorarci. La prossima gara non è per nulla facile. E’ una trappola: se non la sappiamo gestire diventa dura e difficile. L’approccio mentale dev’essere subito positivo, come dev’essere continua e attenta la nostra condotta di gara».