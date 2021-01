Basket serie A2 m – Ferrara: “Staff, devi imporre il tuo gioco su Capo d’Orlando”

MANTOVA Dopo poco più di quaranta giorni dalla partita di andata (81-70 per Ghersetti e compagni), domani (ore 12) la Staff affronterà Capo d’Orlando nel match di ritorno in quello che rappresenta una delle anomalie di questa regular season condizionata dall’emergenza Covid-19. La delusione patita domenica a Piacenza mette gli Stings davanti al bisogno di lasciare ogni goccia di sudore sul campo pur di portare a casa i due punti.

«A Capo d’Orlando dovremo affrontare la partita con la mentalità avuta nel primo tempo contro Piacenza – afferma Matteo Ferrara – Siamo una squadra che quando riesce a difendere bene e poi corre in contropiede sa produrre molto, quindi dovremo rimanere sul pezzo sulla difesa e sulle piccole cose che fanno la differenza. Capo d’Orlando sta giocando molto bene e la classifica lo dimostra. I loro due americani stanno facendo un campionato clamoroso. Loro vorranno imporre il loro ritmo e giocano molto correndo veloce in transizione, quindi dovremo limitare il loro ritmo e imporre invece la nostra fisicità».

Nonostante la recente sconfitta a Orzinuovi, Capo d’Orlando sta vivendo un periodo positivo con cinque vittorie nelle ultime sei partite e per questo coach Marco Sodini vuole vedere la propria squadra continuare il suo trend positivo: «Non dobbiamo assolutamente trarre niente di negativo dall’ultima partita – dichiara – Dobbiamo riprendere il discorso da dove lo avevamo lasciato nell’ultima partita giocata in casa. Affrontiamo la squadra che probabilmente nel girone di andata ci ha fatto giocare peggio, impedendoci di correre. Vogliamo giocare la nostra pallacanestro, aggressivi sui 28 metri, non permettere a Mantova di impacchettare l’area, cercare di essere bravi ad allargare il campo e a prenderci buonissime soluzioni di uno contro uno, avendo fiducia in tutto quello che dobbiamo fare. La crescita passa anche attraverso l’aspetto difensivo e anche da questo punto di vista proveremo a farci forte dell’esperienza della prima partita contro di loro, per essere più bravi a creare contromosse».

Questa sera, alle ore 20.30, si gioca l’anticipo della prima di ritorno tra Urania Milano e Assigeco Piacenza. Torino-Tortona è stata invece rinviata a mercoledì 3 marzo.

Leonardo Piva