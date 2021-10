Basket serie A2 m – Filippi: “Stagione cruciale per gli Stings e la città”

MANTOVA Sul campo la squadra vola e con quattro vittorie in altrettante partite gli Stings stanno vivendo il loro miglior avvio di stagione di sempre, quindi la stagione che segna il ritorno alla normalità non poteva iniziare in modo migliore. Il campionato 21/22 segna il ritorno alla normalità anche sotto altri punti di vista, dalla riapertura dei palazzetti alle iniziative con gli sponsor come la cena a Villa Cavriani, in vista quindi dell’attesissima partita di domenica contro Cantù è il momento giusto per vedere come evolve la situazione anche al di fuori del parquet e fare un primissimo bilancio di questi primi mesi di lavoro. La disamina non può che essere fatta dal consigliere d’amministrazione e responsabile area marketing Stefano Filippi, che anticipa l’arrivo di qualche immediata novità: «Per quanto riguarda le aziende abbiamo ricevuto buone risposte, tant’è vero che vecchi sponsor, che si erano fermati nelle scorse stagioni a causa del Covid, hanno deciso di riattivare la collaborazione con noi – afferma – per quanto riguarda invece il pubblico, abbiamo notato maggiore diffidenza nel frequentare il palazzetto. A giorni metteremo in pista alcune nuove idee in merito e crediamo che, con i buoni risultati della squadra, ci saranno buone risposte dalla città». Il motore dell’area marketing ha iniziato ad aumentare i propri giri per valorizzare nel migliore dei modi una stagione cruciale: «Questa è una stagione per noi fondamentale perché ci consente di riprendere confidenza con ambiti e attività che per forza di cose sono stati tralasciati – conclude Filippi – parlo del rapporto con le società di base, con la presenza finalmente dei giovani cestisti e relative famiglie alle nostre partite; parlo del rapporto con il tifo organizzato, che si è riallacciato; parlo delle attività promozionali con le scuole, che riprenderanno presto, ma vale anche per le aziende partner. Finalmente potremo organizzare incontri dedicati e specifici, da anni fiore all’occhiello degli Stings, che hanno consentito di attrarre le aziende stesse verso la nostra società». Intanto la sconfitta con Mantova di Orzinuovi è costata la panchina a Fabio Corbani. Al suo posto Massimo Bulleri.

Leonardo Piva