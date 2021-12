Calcio serie C – Mantova, Galderisi: “La palla in rete, che bel rumore”

VERCELLI Outfit casual, per vivere la sua prima partita da allenatore del Mantova. Stile compassato, ma sguardo attento e sempre pronto a dare qualche indicazione nei momenti morti. E poi quell’urlo esploso con la squadra riunita in cerchio prima del calcio d’inizio. Sono questi alcuni piccoli accorgimenti del nuovo corso targato Giuseppe Galderisi: «Io non vedevo l’ora che arrivasse questa sfida – spiega il mister – . E’ la mia vita ed è bello rivedere nei ragazzi la mia stessa voglia». Alla fine ne è uscito un altro pari: «Al di là del risultato, ho visto lo spirito giusto. Abbiamo creato diverse occasioni, giocando con abnegazione. Questi sono segnali importanti, perchè in 4 allenamenti si può fare ben poco». Un Mantova che ci ha creduto fino in fondo: «Eravamo convinti di vincerla anche quando siamo andati sotto. Abbiamo avuto una bella reazione, grazie anche a chi è entrato. Di fronte avevamo la Pro Vercelli, che ha dei giocatori davvero forti e abbiamo rischiato meno di quello che avremmo potuto». Galderisi accetta la decisione presa dall’arbitro in merito al gol annullato: «Ha detto che era fuorigioco ed è inutile contestare. Però intanto avevamo mosso la rete, un rumore che i ragazzi devono imparare ad amare». Pari in rimonta, reazione di cuore, ma ai tifosi ancora non basta. Anche ieri qualche coro di disappunto: «Io vivo per loro, da sempre. Li capisco, ma se andiamo avanti con questo spirito li faremo tornare allo stadio felici».

Tommaso Bellini