Basket serie A2 m – La Staff stringe i denti e ritrova il successo: battuta Cremona

Mantova La Staff ritrova subito il sorriso e, ancora più importante i due punti, al termine del match vinto contro la Juvi Cremona per 78-73.

Zanco decide di iniziare la partita con Iannuzzi, Ross, Cortese, Veronesi e Sherrill; mentre il collega Moretti sceglie Fanti, Douvier, Naello, Amici e Allen. Dopo il tanto contestato approccio alla partita che aveva subito messo in salita la sfida sul parquet della Stella Azzurra Roma, la Staff mostra fin da subito decisamente un’altra faccia. Pronti, via e i biancorossi fanno o un parziale di 7-0 tenendo a secco la Juvi nei primissimi minuti di gioco. Al 5’ 7-4 prima che da lì a poco inizi un periodo dove la Staff prova a mettere subito il marchio, raggiungendo il massimo vantaggio, +11, sul 19-8, grazie soprattutto all’ottimo Cortese (9 punti) e a una tripla pesante di Sherrill, che puniscono qualche palla persa di troppo (alcune davvero banali) di Cremona. Al suono della sirena che chiude il primo quarto di gioco il punteggio è di 21-15.

Nel secondo quarto Cremona alza i giri, non concede più troppi tiri aperti e in attacco trova il canestro con più continuità. Reati mette una tripla che riporta a un solo possesso di distanza il divario delle due squadre, cosa che non accadeva da inizio partita. Al giro di boa del secondo periodo punteggio sul 29-27. Da quel momento l’equilibrio diventa la caratteristica che delinea il match: nei restanti cinque minuti 9-10 a favore di Cremona, con Nasello che realizza canestri pesanti e dà sicuramente energia alla squadra, che porta il tabellone al momento del rientro delle squadre negli spogliatoi sul 38-37. Nonostante l’arrivo a regular season quasi ultimata e una condizione fisica recuperata solo di recente, buon impatto dell’ex biancorosso Alessandro Amici, applaudito all’annuncio del roster ospite, che in campo si è tradotto con due triple, due rimbalzi e un assist. Per gli Stings benissimo Cortese a quota 11 (anche se 9 di questi 11 erano già arrivati tutti nel primo quarto).

Dopo 1’45’’ uno scontro di gioco Cortese-Douvier vede il capitano biancorosso, giunto alla centesima presenza con la canotta Stings, e omaggiato dalla società a inizio partita, avere la peggio ed è costretto a uscire per farsi curare dal Dott. Venturi. Al 25’ punteggio sul 48-44. Cremona arriva più di una volta anche un solo possesso di distanza, ma senza mai riuscire a mettere la testa avanti. Quando, per l’ennesima volta, Cremona arriva a un passo dal completare questa rimonta che dura dall’inizio, Sherrill e Criconia piazzano due triple che ricacciano indietro a -8 gli avversari spegnendo un po’ l’entusiasmo ospite. Al 30’ punteggio 60-54. A metà quarto periodo siamo sul 69-63. Si entra negli ultimi 2’ sul 77-69, grazie specialmente ai canestri di Calzavara e ai liberi di Sherrill. Il finale diventa un po’ nervoso: tecnici e scontri di gioco accesi rendono animato più sul piano dell’agonismo che su quello del punteggio che si assesta su un paio di possessi per gli Stings. Si segnano pochissimi punti da entrambe le parti, sufficienti per sancire il punteggio finale: 78-73. Cremona non è stata in vantaggio nemmeno per un secondo in questa partita.

Leonardo Piva

STAFF-CREMONA 78-73 (21-15, 17-22, 22-17, 18-19)

STAFF MANTOVA Iannuzzi 14 (4/8 da due), Sherrill 13 (0/3, 3/5), Janelidze 2 (1/5, 0/2), Calzavara 10 (1/2, 1/4), Criconia 6 (1/2, 1/4), Ross 9 (3/7, 0/3), Veronesi 13 (2/3, 2/4), Cortese 11 (4/6, 1/4). N.e.: Brusini, Vukobrat.

All.: Nicolas Zanco.

JUVI CREMONA Fanti 12 (5/5, 0/2), Amici 14 (0/3, 3/7), Douvier 16 (2/6, 0/5), Vincini 2 (1/3 da due), Giulietti, Nasello 10 (5/7, 0/1), Reati 11 (3/4, 1/5), Allen 8 (2/6, 0/3), Pianegonda. N.e.: Boglio, Beghini, Milanovic.

All.: Gianluca De Gennaro.

ARBITRI Wasserman, Yang Yao, Attard.

NOTE Tiri liberi: Mantova 22/28, Cremona 25/28. Rimbalzi: Mantova 35 (Ross 12), Cremona 39 (Douvier 8). Assist: Mantova 11 (Iannuzzi 3), Cremona 7 (Pianegonda 2).