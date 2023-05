Il centro di Cavriana cambia look, lavori finiti entro ottobre

Cavriana Si concluderanno entro il prossimo ottobre i lavori di riqualificazione e valorizzazione del centro storico di Cavriana finanziati per la cifra di circa 400mila euro con fondi regionali e per la somma di oltre 200mila euro con un mutuo attivato dal Comune per sostenere la spesa rimanente: a confermarlo l’assessore ai lavori pubblici Paolo Cauzzi nell’ambito degli aggiornamenti sullo stato dei cantieri in atto all’interno del territorio comunale.

Certamente un’opera di recupero finalizzata come detto alla riqualificazione dei luoghi storici del paese attualmente ammalorati e necessitanti di un significativo intervento e parallelamente a ciò, una grande opportunità di rinascita per il centro storico della cittadina confinante con l’area bresciana.

Diversi infatti, stando alle parole dell’amministratore, sono i luoghi oggetto di recupero ricompresi all’interno del progetto.

«Le operazioni che interessano la riqualificazione del centro storico procedono senza particolari problemi. – spiega l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Cavriana – A tal riguardo hanno avuto inizio i lavori che interessano la fontana in località Loda mentre prosegue in maniera parallela il cantiere contornante le mura di contenimento fiancheggiante la chiesa di San Rocco a lato della provinciale. Passeremo poi alle tinteggiature dei due edifici comunali del centro storico, anch’essi particolarmente degradati e ammalorati e infine – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici – sarà la volta del selciato storico di via Fra Bongiovanni e strade limitrofe. Tutto ciò dovrebbe concludersi entro il mese di ottobre».

Il progetto è stato in parte finanziato grazie ai fondi regionali che il Comune di Cavriana è riuscito ad aggiudicarsi con la partecipazione al bando Borghi storici mentre la parte rimanente invece, – come specificato nelle righe precedenti – è stata sostenuta dagli organi amministrativi con l’attivazione di un mutuo mirato.