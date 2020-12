Mantova La Staff non fa sconti al fanalino Bergamo e gli infligge la quarta sconfitta in altrettante partite in questa regular season. Il risultato finale è di 75-63 e per gli Stings l’indiscusso Mvp è David Weaver, autore di una doppia doppia da 25 punti e 11 rimbalzi (con 33 di valutazione). Con questo successo Mantova sale a quota 6 punti in classifica e allunga a tre la striscia di vittorie consecutive. Prossima partita: domenica 27 a Torino contro la terza forza del girone.