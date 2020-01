Basket serie A2 m – Maspero: “Pompea, sarà grande gara contro Forlì”

Mantova L’anomalo calendario degli Stings delle ultime due settimane mette nelle condizioni Ghersetti e compagni di affrontare per la seconda volta consecutiva due sfide a distanza di soli tre giorni. E per di più non è una partita come le altre, perché davanti ci sarà l’agguerrita Forlì, già battuta alla Grana Padano Arena nel girone di andata, ma che da allora ha cambiato marcia tanto da avere superato gli Stings in classifica e a occupare in questo momento il secondo posto (a +2 proprio sui biancorossi).

Se a questo si aggiunge il fatto che a Forlì vale anche il concetto di fattore campo, ecco allora che il match di domani è sicuramente la partita di cartello di questa ventesima giornata.

«Volevo assolutamente vincere mercoledì per sbloccarci in casa, all’inizio è stata molto tosta perché ci hanno messo in difficoltà, però alla fine abbiamo avuto una grande reazione e siamo riusciti a portarla a casa in scioltezza – afferma il play Lorenzo Maspero – la difesa è uno dei nostri marchi di fabbrica, ci lavoriamo tanto durante la settimana e il coach si focalizza moltissimo su questo. Forlì sta attraversando un ottimo momento, è una di quelle partite che non vedi l’ora di entrare in campo e di giocare in un palazzetto molto caldo. In palio c’è il nostro possibile secondo posto. Giocare contro Giachetti è sempre stimolante, così come contro l’americano Watson, quindi si preannuncia una gara divertente. Credo che loro difensivamente siano cresciuti e sono anche in fiducia dopo aver vinto le ultime quattro partite. Noi cerchiamo di mantenere il nostro gioco in difesa che per ora risulta la migliore».

Sul versante opposto un altro classe ’98 si prepara a recitare un ruolo da protagonista, Tommaso Oxilia: «È una partita importante per il nostro percorso, visto che siamo secondi e loro sono terzi. Ci aspetta una gara tosta, hanno una coppia di americani importanti, tanti ragazzi giovani e di talento e quindi dovremo dare il massimo per vincere. Abbiamo il morale alto, continuiamo a lavorare in maniera positiva, abbiamo sempre più fiducia nei nostri mezzi e dobbiamo continuare così per allungare la serie di vittorie».

Intanto, sul fronte mercato, la Pompea ha trovato in Luca Infante il lungo di complemento che cercava, dopo il fallimento della trattativa con il 23enne Dario Zucca (Rieti). Il 38enne lascia per la quarta volta in carriera la Pallacanestro Reggiana e sarà a Mantova sino a fine stagione. Ai saluti il centro under Alessandro Vigori che ha due opzioni: Imola, se va via Ingrosso, o Bergamo.

Leonardo Piva