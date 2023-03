Mountain bike – I ragazzi del Chero Group brillano alla Gran Fondo di Bardolino

SAN BENEDETTO PO Domenica di soddisfazioni per il Chero Group Team Sfrenati. I ragazzi del presidente Dino Gasparini si sono messi in evidenza alla Gran Fondo Bardolino di mountain bike.

Tra gli open che hanno affrontato il percorso marathon, da sottolineare il 12° posto colto da Lorenzo Allodi, mentre il compagno di squadra e di categoria Samuele Bondavalli ha portato a termine la propria prestazione nel gruppo. In luce anche gli juniores Marco Finotti sesto e Manuel Chiodi settimo. Per quanto riguarda i master, Daniel Vicenzi decimo assoluto e quarto di categoria, Federico Bartoli undicesimo assoluto e quinto di categoria. Nella categoria donne, Orietta Tosadori ha sfiorato il podio concludendo al 4° posto.

Sempre nello scorso fine settimana, in val Trompia Mauro Malacarne si è classificata quinto di categoria.