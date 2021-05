Basket serie A2 m – Mennini: “Staff, a Ravenna per il match ball”

MANTOVA Nel momento più entusiasmante della propria stagione, la Staff vuole comprensibilmente capitalizzare più possibile e non porsi dei limiti. Non adesso che, dopo una lunghissima fase di rodaggio che non va dimenticata per evitare la trappola della presunzione, la squadra ha trovato compattezza, spirito di sacrificio ed entusiasmo e ne ha creato un mix in grado di battere Ravenna, Cento e Pistoia. E gli Stings non potevano scegliere momento migliore: tre vittorie in altrettante partite nel girone Azzurro e playoff ipotecati. Manca solo la certezza matematica ma c’è tutto il girone di ritorno affinché accada. «Se la partita giocata contro Pistoia si fosse disputata due mesi fa l’avremmo probabilmente persa – afferma il consigliere d’amministrazione Paolo Mennini – questo è un segnale di quanto siamo in crescita. Non avevamo mai vinto tre partite consecutive in tutto il campionato e ora siamo a quota cinque, tre di girone azzurro e due di regular season. La squadra sta prendendo sempre più fiducia e sono davvero contento. Siamo soddisfatti del percorso in questo girone, ci manca poco ma vogliamo assicurarci subito un posto nei playoff considerando che delle tre partite che mancano due saranno in trasferta, quindi dobbiamo rimanere concentrati. Sono tutti match ball e quindi strappiamo subito il pass, sapendo che ci aspetterà un accoppiamento con una squadra del girone Bianco (Napoli, Forlì Tortona, Torino, Udine e Scafati, ndr) e quelle sono tutte squadre fuori categoria per cui saranno partite difficilissime. La nostra forza deve essere la serenità, non ci poniamo obiettivi se non quello di divertirci e adesso la squadra è coesa perché ha trovato il modo di divertirsi giocando insieme. Pensiamo ad arrivare a giocarci a testa alta una serie contro una squadra del girone Bianco ai playoff e potremo dire di aver raggiunto, anche se con qualche patimento durante la stagione, i nostri obiettivi stagionali». Nel frattempo, alla società è arrivata un’ammenda di 500 euro per “offese collettive frequenti nei confronti degli arbitri”.

Leonardo Piva