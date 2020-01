Calcio a 5 Serie A – Il Kaos Mantova affonda anche a Grassano (5-3) ed esce dai play off

Grassano (Mt) Altra serata da dimenticare per il Kaos Mantova. La squadra di Milella cade in casa del Grassano per 5-3. I biancorossi si sono presentati con quattro assenze pesanti: Parrel, Di Guida, Salas e Bocao, il cui transfert era arrivato in tempo utile per giocare, ma il brasiliano doveva scontare un turno di squalifica. Partenza sprint per il Mantova che trova subito il vantaggio con un gol di pregevole fattura da parte di Cabeça. Il Grassano reagisce con dei tiri potenti, ma fuori dallo specchio della porta. Il Cmb punta sulla penetrazione, il Mantova sul contropiede. Cabeça e Dimas si trovano a meraviglia, ma sotto porta sono troppo imprecisi. Il muro del Mantova regge fino al 17’ quando arriva il gol del pareggio, fantastico, firmato da Sanchez. I padroni di casa a 30” dalla sirena si portano in vantaggio con Zancanaro.

Il Mantova punta tutto nella ripresa, si lancia all’attacco e la gara si fa più equilibrata sul piano del gioco. Nei minuti finali il Cmb si porta in avanti con maggior determinazione e trova i gol di Zancanaro e Sanchez, che chiudono il match sul 4-1 per i lucani. Negli ultimi 4’ Mantova con il portiere volante e arriva il secondo gol con Dimas. Il Cmb si porta in avanti e trova la quinta rete con Zancanaro. Sogni di rimonta svaniti, ma il Mantova ha le forze per trovare anche il terzo gol. Ma non basta. Vince il Grassano che scavalca i virgiliani, spodestandoli dalla zona play off. Davvero un momentaccio per la squadra di Milella che esce momentaneamente dalla griglia play off. Non c’è tempo per leccarsi le ferite. Venerdì c’è un altro impegno. Il Kaos torna al NeoLù per sfidare il Rieti, terza forza del campionato. Il match sarà trasmesso su RaiSport. Nell’intervallo risotto per tutti.