MANTOVA New entry in casa Mantova. La Staff riabbraccia la guardia estone Rain Veideman, già nel 2018/19 in maglia Stings. L’atleta 30enne, che può fare anche da play, era in forza ai Rostock Seawolves (11,6 punti e 2,1 assist di media) nella seconda lega tedesca. Probabile che per fargli posto possa essere sacrificato uno dei due americani: visto il ruolo, potrebbe lasciare Christian James.