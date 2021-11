Basket serie A2 m – Staff incerottata: parte bene, poi cede di schianto con l’Urania. Finisce 104-73

Milano – Nulla da fare per la Staff che si arrende 104-73 al PalaLido di Milano e incassa la quarta sconfitta di fila. I biancorossi resistono un tempo contro l’Urania, poi cedono di schianto. Tra infortunati e giocatori non al meglio non si poteva chiedere di più.

URANIA MILANO-STAFF MANTOVA 104-73

(21-22, 30-20, 30-19, 23-12)

URANIA MILANO Thomas 28 (6/8, 3/7), Montano 23 (4/5, 5/7), Nikolic 14 (7/8, 0/3), Piunti 10 (5/7, 0/2), Bossi 6 (0/1, 2/3), Paci 6 (3/8, 0/0), Cipolla 6 (0/1, 2/3), Abega 6 (0/2, 2/3), Pesenato 3 (1/1, 0/0), Cavallero 2 (1/2, 0/0) All.: Villa.

STAFF MANTOVA Iannuzzi 26 (13/20, 0/0), Laganà 18 (6/13, 0/4), Saladini 11 (1/1, 3/5), Cortese 8 (1/5, 2/6), Basso 6 (2/4, 0/0), Mastellari 3 (0/0, 1/6), Verazzo 1 (0/0, 0/1), Lo 0 (0/0, 0/1), Coghi 0 (0/0, 0/0), Stojanovic ne. All.: Di Carlo.

ARBITRI Puccini, Costa, Bertuccioli.

NOTE Urania: tiri liberi 8/12. Rimbalzi: 28 11 + 17 (Piunti 6). Assist: 32 (Montano, Nikolic 8). Staff: tiri liberi 9/14. Rimbalzi: 35 17 + 18 (Iannuzzi 15). Assist: 14 (Saladini 5).