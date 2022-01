Basket serie A2 m – Stings, Maspero in biancorosso per il quarto anno di fila

MANTOVA Lo aveva detto nell’ultima intervista il consigliere d’amministrazione della Staff Stefano Filippi: “Lorenzo Maspero in settimana tornerà in squadra per allenarsi”. E ora è ufficiale: il playmaker biancorosso sarà un giocatore degli Stings anche per la stagione 2021/22. Ieri l’annuncio della società con un comunicato. Il play classe 1998 – grande protagonista soprattutto dell’ultima parte della stagione 2020/21, culminata con i play off, prima del grave infortunio e del lungo stop – ha già superato le 100 presenze con la maglia degli Stings in gare ufficiali e vestirà il biancorosso per la quarta stagione consecutiva. Nell’ultima annata “Lollo” ha chiuso con 6.0 punti, 1.7 rimbalzi, 2.7 assist e 1.3 recuperi in 21.6 minuti di media in campo in 38 partite ufficiali disputate. Ha subito nell’ultima partita dei play off della scorsa stagione un infortunio al ginocchio destro con la rottura del crociato anteriore. Dopo l’intervento chirurgico effettuato circa sette mesi fa e la riabilitazione, Lorenzo è ora pronto al rientro con la canotta biancorossa n. 13 sulle spalle. Difficile immaginare più grande gioia per lui, ormai beniamino dei tifosi mantovani, che non vedono l’ora di tornare ad applaudirlo alla Grana Padano Arena. Ecco il primo pensiero del giocatore dopo l’ufficialità: «Non ho veramente parole, sono strafelice, non c’è sentimento più grande che la felicità. Ci vediamo in campo!».