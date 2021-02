Venerdì in consiglio a Viadana le linee programmatiche della nuova amministrazione viadanese

VIADANA – Quello indetto per il prossimo 19 febbraio sarà un consiglio comunale decisamente importante per quanto concerne il mandato dell’amministrazione guidata dal primo cittadino Nicola Cavatorta. Infatti, al terzo punto all’ordine del giorno, l’esecutivo insediatosi al termine delle ultime amministrative illustrerà le linee programmatiche per l’attuazione dei progetti e gli obbiettivi per il mandato amministrativo fino al 2025, termine naturale dello stesso.

A seguire la cessione a titolo gratuito dell’area di proprietà comunale al demanio statale per la costruzione della caserma dei vigili del fuoco, un altro punto importante a livello di progettualità e raccordo tra l’operato dell’amministrazione attuale e di quella precedente. In agenda anche l’adozione di apposite misure per incentivare la rigenerazione urbana e favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente.

In chiusura della seduta – che inizierà alle ore 20 e sarà a porte chiuse e in diretta streaming – due mozioni: la prima, presentata dal consigliere di minoranza Alessia Minotti (“Viadana Davvero”) per chiedere al Comune l’installazione di colonnine per la ricarica elettrica per le automobili. La seduta terminerà con il voto relativo alla mozione per esprimere la solidarietà del consiglio comunale alla senatrice Liliana Segre, cittadina onoraria di Viadana; a proporre il documento Benedetta Boni e Fabrizia Zaffanella (“Io Cambio”), Nicola Federici (“Uniti per Viadana”) e Silvio Perteghella (“Viadana Democratica”).