Calcio – Seconda e Terza al via il 27 febbraio. Juniores il 26, Allievi e Giovanissimi il 6/3

MANTOVA Riprenderanno nell’ultimo weekend di febbraio i campionati dilettantistici gestiti dalla Delegazione Figc di Mantova: Seconda e Terza Categoria, si sono espresse infatti a larghissima maggioranza (nell’ordine del 65 e 70%) a favore di un inizio del ritorno il 27 febbraio. Uguale discorso per la Juniores provinciale, che riprenderà il sabato precedente, ovvero il 26 febbraio. Eventuali gare rimandate, fa sapere le delegazione, verranno recuperate entro 7 o 10 giorni dalla data originaria. Questo il programma della Seconda Categoria: si riparte dunque dall’ottava giornata di ritorno, con due recuperi infrasettimanali, che riguardano la prima di ritorno (che si giocherà mercoledì 30 marzo) e la quinta di ritorno verrà disputata sempre infrasettimana il 27 aprile. La seconda giornata, si giocherà dunque il 10 aprile dopo la tredicesima (e originariamente ultima). E’ stato occupato anche lo slot del sabato di Pasqua, che come sempre veniva lasciato libero per alcuni recuperi. Calendario fitto che termina con la settima di ritorno, che slitta dunque all’8 maggio e sarà di fatto l’ultima giornata della regular season. Diverso il discorso della Terza Categoria di Mantova, che come la Seconda inizierà con l’ottava giornata di ritorno il 27 febbraio, ma vedrà solo un’infrasettimanale (la quarta di ritorno il 27 aprile), così come si scenderà in campo il sabato di Pasqua con la seconda di ritorno. Chiuderà il torneo la settima di ritorno il 15 maggio, dunque una settimana in più rispetto alla Seconda (anche perché ci saranno meno turni da fare per gli spareggi).

Invariati, invece, come detto, i campionati sotto l’egida di Cremona, sia per quanto riguarda la Seconda (al via il 13 febbraio prossimo con la sesta di ritorno), e la Terza (stesso giorno, ma si riparte dalla terza di ritorno).

Torniamo a Mantova: per quanto concerne la Juniores Provinciale, come detto si ricomincia il 26 febbraio con l’ottava giornata di ritorno, il 16 aprile si scende in campo (sabato di Pasqua) così come nel turno infrasettimanale del 26 aprile. La regular season terminerà il 14 maggio.

Slittano al 6 marzo, invece, i campionati provinciali Under 17, 16, 15 e 14. Ripartiranno tutti dalla settima di ritorno, mandando in coda le giornate precedenti.