Basket Serie A2 maschile – Borghi: “Il progetto Staff farà sognare”

MANTOVA Staff-Agenzia per il Lavoro sarà ancora il main sponsor della Pallacanestro Mantovana nella stagione 2022/23. Nata a Porto Mantovano, nel 2012, l’impressionante crescita acquisita dall’agenzia per il lavoro negli anni successivi è stata accompagnata da una serie di importanti premi nazionali e internazionali. Oltre a far incontrare le esigenze di migliaia di giovani con le necessità del mondo imprenditoriale, Staff ha da sempre a cuore il mondo dello sport. In particolare, il rapporto con gli Stings è iniziato nel 2016 e ha conosciuto un punto di svolta nell’estate 2020 quando l’azienda è diventa main sponsor dando il suo nome alla squadra. Il presidente di Staff Michele Borghi accoglie con soddisfazione il rinnovo della partnership: «Sono davvero contento, è un segnale di vicinanza alla città di Mantova. Nonostante tutte le difficoltà che ci sono state nello sport (e non solo) negli ultimi anni, l’azienda ci teneva a valorizzare la collaborazione con gli Stings, i quali rappresentano un patrimonio per tutta la città».

Borghi entra nello specifico delle relazioni con Mantova: «Mi ha convinto il progetto e la visione della nuova gestione della società. Ci sono stati vari incontri e ho apprezzato sin da subito la volontà di sviluppare una serie di iniziative per coinvolgere ancora di più il territorio. C’è voglia di far sognare tutto l’ambiente e per creare ancora più passione attorno al mondo Stings».

Il basket sarà sempre più veicolo di promozione sociale: «Staff è sempre stata sensibile alle questioni che riguardano lo sport. Abbiamo diverse partecipazioni in numerose realtà italiane di basket e pallavolo. Lo sport riesce a veicolare al meglio valori come l’impegno e il gioco di squadra, aspetti essenziali anche all’interno di un’azienda. Personalmente, poi, mi sono appassionato alla pallacanestro vedendo gli Stings. Ogni partita al palazzetto è speciale e trasmette emozioni uniche. Oltre a ciò, credo che lo sport sia un modo importante per raggiungere con efficacia le famiglie e i giovanissimi. Così si crea un’aggregazione sana tra le persone».