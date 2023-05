Rugby Top 10 – Viadana punta sulla linea verde. Confermati Ciardullo e Mignucci

Viadana Il Rugby Viadana conferma per la stagione 2023/24 altre due importanti, e giovani, pedine: Fabrizio Ciardullo e Marlon Mignucci, rispettivamente ala e pilone destro. Ciardullo, classe 2002, arriva a Viadana nel 2022 e sin dalle prima partite sorprende tutti. Imprevedibile, rapido e potente, capace di andare a segno ben 10 volte in stagione. «Ho deciso di prolungare la mia permanenza a Viadana – spiega il trequarti – perché ho trovato un ambiente che ha favorito la mia crescita. Compagni, allenatori e anche tutto l’ambiente circostante sono stati fondamentali per la mia performance in campo. Nonostante le numerose partenze sono convinto che la prossima stagione andrà meglio di questa». Mignucci, classe 2000, è ormai un volto noto per Viadana. Sambenedettese d’origine, dopo un passaggio nelle giovanili giallonere, torna a casa per disputare il campionato di B. Nel 2021 viene richiamato dal gm Gamboa. Marlon riesce a conquistare un posto da titolare nella prima parte del campionato collezionando più di 700 minuti tra Top 10 e Coppa Italia. Indisponibile per infortunio nell’ultima frazione del torneo, la scorsa settimana si è sottoposto a intervento per la rimozione di un’ernia e sarà di nuovo disponibile già dalla pre-season. Anche per lui un rinnovo per altre due stagioni. «E’ stata una stagione molto particolare per me – esordisce Mignucci – La mia prima da professionista: sono entrato a far parte di un bellissimo gruppo caratterizzato dalla presenza di molti giocatori argentini che mi hanno saputo trasmettere la loro cultura e la loro passione per questo sport. Nonostante l’andamento altalenante dei risultati, abbiamo saputo fruttare questa situazione per imparare come gestire la pressione e uscire da situazioni sfavorevoli. Il mio obiettivo è quello di diventare più incisivo nel gioco aperto». «Fabrizio e Marlon sono due importi rinnovi – afferma il gm Ulises Gamboa – Il primo fin dalle prime partite ha fatto intendere di che pasta era fatto: furbo, intelligente, veloce e brillante. Ha saputo mettere in difficoltà la linea difensiva di qualunque squadra. Una delle ali più interessanti di tutto il campionato. Marlon è solido in mischia chiusa, efficace sia in attacco sia in difesa, con ampi margini di miglioramento. Gli auguro un pronto recupero per l’infortunio».