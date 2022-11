Calcio Serie C – Mantova, operazione sorpasso: c’è l’Albinoleffe al Martelli (ore 18)

Mantova Tre giorni dopo il pari contro la Juve a Torino, il Mantova torna in campo al “Martelli” per lo scontro diretto contro l’Albinoleffe (ore 18). Uno dei tanti “classici” della Serie C. I biancorossi questa volta devono centrare il bersaglio grosso. Turno infrasettimanale con sfide delicate, specialmente in quel limbo dove si trova ora il Mantova tra la zona salvezza e i play off. Ancora più importante, oggi per i virgiliani c’è la possibilità di scavalcare in classifica gli orobici. Insomma, gli stimoli sicuramente non mancano, ma il Mantova deve dimenticare le emozioni vissute all’Allianz e concentrarsi su un nuovo avversario, che nelle ultime giornate è scivolato verso il fondo della classifica, ma che ha tutte le carte in regola per poter risalire in fretta. E c’è un dato che deve far preoccupare il Mantova: l’Albinoleffe fino a questo momento ha fatto meglio in trasferta che in casa: 10 punti conquistati con 12 gol fatti e 9 subiti, contro i 7 punti, 7 gol fatti e 10 subiti nelle sfide casalinghe. Quindi, massima attenzione in casa biancorossa sul fronte difensivo, dove Corrent sarà costretto a fare qualche cambio rispetto alla sfida di Torino. Sulla fascia destra, Pinton pare possa recuperare, ma andrà in panchina. Chance quindi per Pedrini, reduce da un periodo intenso di lavoro con i compagni dopo un lungo stop. Sempre in difesa probabile il rientro dalla squalifica di Iotti, che potrebbe fare coppia con il giovane Ghilardi, pronto a sostituire l’infortunato Matteucci, anche lui recuperato per la panchina. A sinistra dovrebbe arrivare la conferma di Ceresoli, ma anche qui non mancano le alternative: a partire dal baby Darrel e Silvestro. Possibile riposo per Panizzi. In mezzo al campo, si va verso la conferma del trio formato da Messori, De Francesco e Gerbaudo, anche se non è da escludere a priori la carta Pierobon, giovane talentuoso che ha impressionato per determinazione e lettura di gioco. Anche sul fronte offensivo, la sfida con la Juve ha dato segnali incoraggianti. L’intesa tra Guccione e Mensah inizia a mettere in crisi le difese avversarie. Ai due si aggiunge la voglia di emergere di Yeboah, che si può alternare con Procaccio. Il tempo è scaduto, è arrivato il momento di fare delle scelte e scendere in campo.