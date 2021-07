Basket Serie A2 maschile – Staff, colpo Iannuzzi: “Non vedo l’ora di cominciare”

MANTOVA Prosegue a suon di colpi di mercato la campagna acquisti per la nuova stagione della Staff. Ieri la Pallacanestro Mantovana ha ufficializzato il tesseramento di Antonio Iannuzzi per l’annata 2021/22. Il centro era corteggiato anche da Treviglio e la trattativa sembrava a un certo punto in stand-by, poi negli ultimi giorni la svolta e la scelta di Iannuzzi di approdare in biancorosso, dopo l’esperienza a Napoli, culminata con la conquista della serie A. Ha già giocato comunque quattro anni nella massima serie. Gran colpo quindi per la Staff. Nato ad Avellino il 21/04/91, Iannuzzi è un centro di 208 cm che nell’ultima stagione ha giocato in A2 con Napoli. Cresciuto nelle giovanili di Avellino e Mens Sana Siena, debutta in un campionato senior nella stagione 2009/10 in Divisione Nazionale C con il Cus Siena. Dal 2010 al 2012 gioca a Ferentino dove nella seconda stagione vince il campionato di Dna. Passa a Matera dove resta per due anni e nella prima vince il campionato per la promozione in Dna Silver. Dal 2014 al 2016 è in A2 a Omegna prima del suo esordio in Serie A nel 2016/17 con l’Orlandina Basket dove conquista lo storico accesso ai playoff. Dal 2017 al 2020 continua la sua avventura nel massimo campionato italiano con le canotte di Torino, Brindisi e Varese giocando anche Eurocup, Europe Cup e Champions League; nel 2018 con l’Auxilium Torino vince la Coppa Italia. A metà stagione 2019/20 fa il suo ritorno in A2 nell’ambiziosa Napoli e con la squadra partenopea, nel campionato 2020/21 da poco terminato, vince la Coppa Italia e al termine dei playoff ottiene la promozione in Serie A. Ha chiuso l’ultimo campionato con 41 gare ufficiali disputate e 6.9 punti, 4.5 rimbalzi e 0.9 assist di media in 18.0 minuti di gioco. E’ stato più volte convocato nelle nazionali giovanili e nel 2017 è stato selezionato dalla nazionale maggiore italiana.

Ecco le prime parole in biancorosso per Iannuzzi: «Sono molto contento di entrare a far parte di questa squadra. Innanzitutto ringrazio la dirigenza del Mantova e coach Gennaro Di Carlo per la fiducia che mi è stata data. Non vedo l’ora di vestire la maglia Stings e iniziare questo nuovo percorso». Quattro quindi finora i nuovi volti in casa Staff: i guardia-ala Martino Mastellaro, Vojislav Stojanovic e Armando Verazzo, oltre ovviamente all’ultimo arrivato, il centro Iannuzzi.