Calcio Eccellenza – Castiglione presenta Ghidini e Bertolani. Ora mirino su Valente e Hanine

CASTIGLIONE Ieri il Castiglione ha presentato due dei suoi nuovi acquisti: si tratta del portiere Bertolani e del centrocampista Ghidini rispettivamente classe 2000 e 1998. Il primo arriva dal Vigasio e il secondo dal Castegnato.

Due profili che rispecchiano la filosofia dei mastini: giovani e di prospettiva, ma già esperti della categoria. Con loro, lo ricordiamo, sono arrivati anche Invernizzi e Campagnari, altri due elementi (classe 2000 e e 2002) che saranno molto utili alla rosa di mister Manini.

Grande entusiasmo da parte dei due nuovi innesti, che hanno posato con la maglia rossoblù: pronti a mettersi in gioco sul palcoscenico del “Lusetti”. Il mercato della compagine aloisiana però non si ferma certamente qui: è stato nuovamente tesserato il giovane Bettari (si tratta di un ritorno), mentre sarebbe in chiusura un colpo da “Serie A”: è in arrivo l’ex professionista Yonese Hanine, nativo proprio di Castiglione, centrocampista 31enne che ha esordito nella massima serie con il Chievo, e che ha militato in cadetteria, tra le altre, con le maglie di Crotone e Ascoli. Dopo un periodo difficile, il forte giocatore sarebbe pronto a rimettersi in gioco proprio con la squadra del suo paese: un innesto che, inserito nel giusto contesto e con le adeguate motivazioni, sarebbe davvero importante.

Si valutano diversi profili in attacco: oltre al già nominato Rasic, gli aloisiani hanno intensificato i contatti con l’ex Governolese Nicolò Lauricella, già in passato più volte vicino ai mastini. Ma l’obiettivo più altisonante è quello di Valente, attaccante del Castegnato che ha fatto faville al Lusetti nello scorso campionato. Pista molto complicata, ma che il Casti è deciso a percorrere.