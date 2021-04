Basket Serie A2 maschile – Staff, la carica di Di Carlo: “Ora i play off sono diventati un obiettivo”

CENTO (Fe) Una grande Staff anche nella seconda sfida del girone Azzurro. Dopo il successo dell’esordio alla Grana Padano Arena con Ravenna, i biancorossi, privi dell’infortunato Weaver, sbancano Cento con una attenta difesa. E una bella prova di carattere, rivelatosi determinante quando la compagine ferrarese era riuscita a riacciuffare i biancorossi. In quei frangenti bisognava di nuovo accelerare, contro una squadra tornata improvvisamente in partita e più che mai pericolosa, nonostante le assenze di Cotton e Sherrod.

«A noi invece mancava Weaver – spiega Gennaro Di Carlo – . Colpa di un problema fisico che verrà attentamente valutato nei prossimi giorni. Per 30 minuti la squadra ha fatto bene, mentre nel terzo quarto ha avuto qualche problema sia in difesa che in fase offensiva. Questo ha consentito a Cento di farsi sotto e raggiungerci. Il merito dei ragazzi è stato di non disunirsi. Hanno ripreso in mano la partita, chiudendola col successo. Un successo importante in vista del prossimo match casalingo con Pistoia. Dovessimo vincere, faremmo un grosso passo verso i play off. Che adesso sono un obiettivo, mentre erano impensabili un mese fa quando il nostro pensiero era riivolto a centrare la salvezza».

Prima Ravenna, poi Cento. Due squadre avversarie degli Stings nei tornei di A2 degli anni scorsi. Domenica per la prima volta i biancorossi affronteranno Pistoia, che l’estate scorsa decise di rinunciare a continuare in A1 per ripartire dal secondo torneo nazionale. Ieri i toscani hanno ceduto in casa a Trapani. Di Carlo non vede l’ora: «Questa vittoria contro Cento ci dà tanta autostima. È incoraggiante l’ottima prova difensiva. Ma, più in generale, abbiamo dimostrato di avere tanta qualità. Stiamo crescendo, ma dobbiamo continuare su questa strada. Pistoia è un club blasonato, avrà tante motivazioni per fare la sua partita, anche perchè vorrà riscattare la sconfitta con Trapani. Occorre molta attenzione. Vincere ci avvicinerebbe ai play off».

Per chiudere sulla gara di Cento, Di Carlo elogia in particolare due atleti: «Uno è Cortese, che tra l’altro è di Cento ed ha fatto bene, mostrandosi molto attento. Un plauso anche a Bonacini, atleta molto importante per noi».