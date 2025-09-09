Calcio Terza Categoria – Correggioli vince il Bonatti. Bruschi: “Ma dobbiamo alzare il livello”

CORREGGIOLI Il tecnico del Correggioli Cesare Bruschi si dice al momento soddisfatto dell’atteggiamento e dell’impegno mostrato dai suoi giocatori, che domenica prossima a Marmirolo affronteranno la Robur nella gara d’esordio di Terza. Sarà il debutto assoluto in questa competizione dopo diverse stagioni trascorse negli Amatori. Il fine settimana appena trascorso ha offerto diversi test utili per valutare la condizione della squadra. Sabato pomeriggio, infatti, il Correggioli ha disputato il memorial Bonatti imponendosi con due squadre amatoriali: prima ai rigori contro il Felonica e poi superando per 1-0 il Bar La Torre, conquistando così il torneo. Domenica, invece, nella Coppa Lombardia di Terza categoria, è arrivata una battuta d’arresto: a San Giorgio è stato sconfitto 3-0, compagine solida e ben organizzata che lo stesso Bruschi considera tra le principali favorite per la vittoria finale. «Faccio un plauso ai miei ragazzi – afferma l’allenatore – perché sono sempre presenti agli allenamenti e mostrano grande disponibilità. Sono contento di come stanno affrontando questo percorso. La nostra priorità resta il campionato: siamo debuttanti, ma cercheremo di far bene e di farci rispettare. I test ci hanno fatto toccare con mano la differenza con squadre già attrezzate per vincere. Domani sera, ci aspetta il debutto in trasferta Coppa Lombardia contro La Cantera (inversione di campo per la mancanza dei lampioni per la gara in notturna), reduce dal successo con l’Ostiglia: sarà per noi una prova generale in vista dell’esordio in campionato sul campo della Robur».