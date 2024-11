Integrazione: al via a San Giorgio Bigarello il corso di alfabetizzazione per donne straniere

SAN GIORGIO BIGARELLO – Ieri ha preso il via, per la prima volta sul territorio di San Giorgio Bigarello, il corso di alfabetizzazione per donne che vogliono imparare la lingua italiana o che vogliono migliorarla. Le lezioni, 16 complessive per 8 settimane, si terranno il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 11 nel sala corsi del Centro Culturale Frida Kahlo e saranno coordinate da insegnati e animatrici volontarie. Questo progetto si è potuto realizzare grazie anche all’impegno dell’assistente sociale del Comune, Luana Tufano e della Mediatrice Culturale Badia. «Una grande soddisfazione come assessore – afferma l’assessore alle politiche sociali Mauro Caffarra – per questo progetto che ha lo scopo di offrire a queste signore l’opportunità di imparare o migliorare il proprio italiano affinché si possano integrare meglio nel tessuto sociale del nostro territorio. Pensiamo che non si tratti di un’iniziativa isolata. Una migliore conoscenza – spiega – della lingua italiana favorisce senza ombra di dubbio l’inclusione degli stranieri. Si è preso in considerazione prima le donne perché riteniamo abbiano una maggiore necessità di essere autonome tanto in famiglia quanto all’interno della nostra comunità. Abbiamo dato vita a questo corso anche in segno di accoglienza verso queste persone perché siamo sicuri che se conosceranno meglio la nostra lingua riusciranno anche a trovare un lavoro più dignitoso. Con questa opportunità si è dato loro l’occasione per stare insieme tra donne di culture e territori diversi. L’adesione – ribadisce Caffarra – è andata oltre le nostre più rosee persone, ma siamo convinti che anche altre signore se ne aggiungeranno cammin facendo. Il corso è stato attivato grazie all’aiuto di animatrici e insegnanti volontarie».