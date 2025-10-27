Nei prossimi giorni l’autopsia sul corpo di Ransom

ROVERBELLA – Sarà eseguita oggi , al più tardi, martedì l’autopsia sul corpo di Ransom Aquah, il ragazzo di 14 anni di Roverbella morto venerdì, due giorni dopo il malore che lo aveva colpito improvvisamente e l’intervento d’urgenza eseguito all’ospedale Borgo Trento di Verona nel tentativo estremo di salvargli la vita.Il giovane aveva accusato un forte mal di pancia e vomito all’alba di mercoledì. In un primo momento le sue condizioni erano sembrate in miglioramento, ma nel pomeriggio si è verificato un improvviso peggioramento che ha spinto i genitori a portarlo in ospedale. Vista la gravità della situazione, il trasferimento a Verona è stato immediato. Nonostante gli sforzi dei medici, però, per Ransom non c’è stato nulla da fare. Ransom frequentava la prima classe dell’Enaip di Mantova e giocava a calcio nella Roverbellese, società nella quale era molto apprezzato per il suo impegno e il suo entusiasmo.