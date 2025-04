Basket Serie B Interregionale – A Pordenone gli Stings cadono in piedi (91-70). Ora i play off con la Sangiorgese

PORDENONE Gli Stings di Pablo Romero hanno concluso la serie di impegni nel proprio girone dei Play-In Gold, cedendo per 91-70 alla capolista Pordenone, che avevano battuto 78-73 all’andata. Nel corso della gara si è infortunato il capitano Boudet (distorsione alla caviglia): sembra non si tratti di nulla di grave, così da poterlo avere a disposizione per i play off. L’assenza di Pasquino, fermato dall’influenza, è un altro imprevisto che non ha aiutato i biancorossi. In compenso, buona la prova di Aguirrezabala, autore di 17 punti.

Sulla partita, al di là dell’uscita per infortunio del capitano, c’è poco da dire: Pordenone ha giocato con grande intensità, dominando tutti e quattro i quarti e chiudendo la gara in maniera convincente. I friulani sono partiti forte e il match si è indirizzato fin dal primo quarto (29-13). Nel secondo parziale l’infortunio di Boudet complicava ulteriormente i piani degli Stings. Nulla da fare nemmeno nel terzo quarto: troppo ampio il vantaggio dei locali. Negli ultimi dieci minuti Romero ha concesso spazio ai giovani dell’Under 19, che si sono battuti con grande energia, accorciando parzialmente lo svantaggio. Ma il margine è rimasto incolmabile e il match si è chiuso sul 91-70.

Ora per gli Stings si apre la fase più emozionante della stagione: i play off. Nei quarti di finale i biancorossi incontreranno la Sangiorgese in una sfida al meglio delle tre gare.

«Auguriamoci davvero che non sia nulla di serio per Boudet – ha commentato il presidente Angelo Pinzi – , perché vogliamo averlo disponibile per i play off ormai alle porte. Pordenone si è dimostrata un’ottima squadra, forte e compatta, e ha meritato la vittoria. È stata comunque un’occasione per dare spazio ai nostri giovani».