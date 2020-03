A Porto Mantovano un’impiegata porta in ufficio le mascherine “fai da te”

PORTO MANTOVANO – Come fare una mascherina anti-Coronavirus? Ci ha pensato l’ingegnosa impiegata di una nota ditta di Porto Mantovano, che ha trovato il modo per sopperire alla carenza dell’ormai introvabile protezione per bocca e naso con un metodo “fai da te”, ovvero utilizzando scottex, carta da forno, un paio d’elastici, una spillatrice e delle forbici. Esaurite da tempo nei negozi fisici e nei supermercati, le mascherine sono irreperibili anche sul web. O se disponibili presentano cifre molto distanti da quello che è il loro valore commerciale. Ecco allora che si cerca un’alternativa “fatta in casa”, che a quanto pare funziona. L’impiegata le ha quindi consegnate alle colleghe, mentre il primo esemplare è stato affisso sotto l’orologio dell’ufficio, con tanto di data di realizzazione. «Quando tutto sarà finito – ha detto – guarderemo quella mascherina per ricordarci di questo brutto periodo, magari con un sorriso, e di quali sono le cose che realmente contano nella vita». (ma.vin)