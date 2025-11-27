Basket Serie B Interregionale – L’Amica Chips si gode il suo golden boy Gino Ciorciari

CURTATONE Prosegue il momento d’oro dell’Amica Chips Stings Mantova. Domenica scorsa è arrivata la quinta vittoria consecutiva, grazie al netto 95-73 rifilato all’Olimpia Castello al PalaFerrari di Castel San Pietro Terme. Un successo convincente, frutto di intensità, attenzione e di un gruppo sempre più maturo, che resta saldamente nelle zone alte della classifica: gli Syings ora sono quarti a quota 12, a sole due lunghezze dal terzetto di testa composto da Oderzo, Ozzano e Gorizia.

Tra i protagonisti dell’ultima vittoria spicca Gino Ciorciari, talento italo-argentino classe 2007, autore della sua miglior prestazione stagionale con 12 punti e 4 triple realizzate.

Nel commentare il momento straordinario della squadra, Ciorciari ha sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano: «Siamo molto contenti della partita che abbiamo fatto – spiega – . Credo che stiamo crescendo tutti insieme: tutto quello che prepariamo in allenamento ci serve per la partita e per continuare a migliorare di giornata in giornata».

Il giovane biancorosso ha parlato anche della sua prestazione individuale: «Sono molto contento: è la partita in cui ho segnato di più quest’anno. So di avere il tiro da tre come una delle mie qualità e, quando arriva l’occasione, vado con fiducia. Sono grato a coach Romero perché mi dà libertà e fiducia per prendere questi tiri, all’interno del gioco della squadra».

Per il 2007 una prova di maturità. Ciorciari è sempre più presente nelle rotazioni biancorosse, capace di unire energia, personalità e un tiro dall’arco micidiale.

Sabato alle 20.30 gli Stings saranno impegnati in un big match di altissimo livello sul parquet del Pala Arti Grafiche Reggiani di Ozzano dell’Emilia, casa dei New Flying Balls Ozzano. Proprio una delle tre capolista, squadra da 7 vittorie e una sola sconfitta, guidata da coach Grandi. Ciorciari non ha dubbi: «Sappiamo che sarà una partita tosta: loro sono tra i migliori del campionato e hanno costruito una squadra forte, per salire di categoria. Noi ci stiamo preparando bene in allenamento e credo che saremo pronti per fare una buona partita».

La sfida rappresenta un crocevia importante per le ambizioni biancorosse: l’Amica Chips è chiamata a misurarsi con una delle corazzate del girone. La crescita del gruppo, il contributo dei giovani e la solidità mostrata nelle ultime uscite rendono gli Stings una delle realtà più interessanti del campionato. Sabato servirà la miglior versione possibile per continuare a inseguire la vetta.