Calcio Terza Categoria – Mister Negrini elogia i suoi: “Che Ostiglia! Ora miglioriamo con le piccole”

OSTIGLIA Soddisfazione evidente dopo il colpo grosso di domenica: l’1-0 al Buscoldo, capolista del girone mantovano di Terza categoria, ha permesso all’Ostiglia di agganciare quota 19 punti, al pari della Casteldariese. Un risultato che restituisce fiducia all’ambiente, come confermano il tecnico Emanuele Negrini e il presidente Nicola Novi. Negrini sottolinea il valore del successo: «Una bella vittoria che ha portato entusiasmo dopo le difficoltà di inizio stagione. Siamo stati penalizzati dalle assenze, ma ora stiamo recuperando alcuni elementi. Davanti al nostro pubblico siamo stati bravi a fermare l’attacco più prolifico del girone: per la prima volta il Buscoldo non è andato a segno». Il tecnico riconosce i meriti degli avversari – «squadra esperta, matura, con ottime individualità» – ma rivendica la prestazione dei suoi: «Non abbiamo concesso nulla e abbiamo creato tre occasioni, una concretizzata». Negrini però invita alla prudenza: «Vietato illudersi. Fatichiamo contro le squadre della seconda parte della classifica e la trasferta di domenica a Mantova contro il Sant’Egidio San Pio X, reduce dal ko nella stracittadina con la Mantovana, non va sottovalutata». Il finale di girone d’andata, sarà particolarmente impegnativo: «Dopo il Sant’Egidio affronteremo la Casteldariese e poi il recupero col Solferino. Dovremo giocare con cattiveria sportiva e attenzione, cercando di raccogliere più punti possibile per migliorarci nel ritorno».