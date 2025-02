Basket Serie B Interregionale – Romero chiama il riscatto: “Stings, battiamo Padova”

CURTATONE Il cammino degli Stings nei play in Gold della B Interregionale è iniziato con la sconfitta incassata domenica sera a Ferrara per 85-65 contro l’Adamant. Il quintetto di Pablo Romero, domenica prossima alla Tea Arena (ore 18), cerca il riscatto con la Virtus Padova, che ha esordito anch’essa con una sconfitta per 62-71 in casa con Iseo. «Per quanto riguarda la gara di Ferrara – afferma Romero – , sapevamo in partenza che avremmo dovuto essere quasi perfetti, altrimenti sarebbe stato difficile. Affrontavamo una compagine molto competitiva, forte di gente esperta e di categoria. Ci abbiamo provato a tenerle testa, ma non ci siamo riusciti e siamo stati battuti con un scarto vistoso. Ora la Virtus Padova: se imponiamo il nostro gioco e mettiamo in campo le nostre qualità dovremmo farcela. Vogliamo vincere, anche perchè le nostre gare casalinghe saranno importanti per centrare uno degli otto posti play off».

Lo è stato squalificato per un turno, ma sarà disponibile pagando la penale. Pettovello e Miladinovic hanno qualche problema, ma dovrebbero essere presenti