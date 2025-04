Tennis tavolo Serie A1 maschile – L’Alfa Food cede al Marcozzi (4-1): sfuma il sogno play off

CAGLIARI Nella prima gara dell’ultima giornata di ritorno di serie A1, l’Alfa Food Bagnolese non riesce a espugnare Cagliari e cede 4-1 al Marcozzi, che si riprende così il secondo posto solitario, in attesa delle risposte del Sassari. I mantovani invece chiudono la stagione e dicono addio alle residue speranze play off.

La cronaca. Chandra ha battuto Sanchi 3-0. Provost contro Rossi dal 4-5 ha condotto sul 7-5 e dall’8-7 si è procurato tre chance di chiusura (10-7), andando a segno alla seconda. Nella seconda frazione il francese ha recuperato dall’1-3 al 3-3 e dal 3-4 ha messo la testa avanti (6-4). Dall’8-5 è stato raggiunto (8-8) e al secondo set point (11-10) ha fatto il suo dovere. Alla ripresa del gioco, Provost ha dilagato (7-0) e si è imposto rapidamente. Federico Vallino Costassa dal 2-5 ha agganciato Jordy Piccolin (5-5) dal 9-9 si è issato alla palla set, l’ha fallita e alla seconda (11-10) è stato efficace. Il bolzanino della Bagnolese è scattato sull’8-2, ha subìto il recupero (9-7) e ha ottenuto gli ultimi due punti. Il terzo parziale è stata una battaglia e Piccolin non ha concretizzato quattro palle set (10-8, 11-10 e 12-11) e alla quinta (13-12) ha centrato l’obiettivo. Nel quarto parziale il torinese del Marcozzi ha stretto i denti e si è guadagnato il diritto di disputare la “bella”, nella quale dal 3-2 ha allungato sul 7-2 e dal 9-5 ha effettuato l’ultimo sforzo. Sanchi ha dominato la prima frazione e nella seconda Rossi è stato ripreso dal 6-2 al 6-6 ed è risalito dal 7-9 per imporsi. L’italo-argentino dal 3-5 ha piazzato un break di 5-0 (8-5) e si è assicurato il terzo parziale. Nel quarto il cagliaritano dal 5-6 ha avuto un sussulto (10-6) e al secondo set-point si è andati ancora alla “bella”, in cui Rossi ha vinto al secondo match-point. Chandra ha vinto il primo set e al termine Piccolin, che non si sentiva bene, si è ritirato, segnando la fine della sfida.