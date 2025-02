Calcio Seconda Categoria – Dinamo, Melara si presenta: “Gruppo e mentalità i nostri punti di forza”

GONZAGA E’ fatta per Matteo Melara alla Dinamo: rescisso il contratto con la Poggese, il tecnico è pronto a tuffarsi in questa nuova avventura. I biancorossi di patron Bottazzi sono secondi nel girone N della Seconda, a una lunghezza dalla Rapid Olimpia capolista. Melara prende il posto di Davide Marmiroli che si è dimesso la scorsa settimana. Nella passata stagione, Melara ha allenato in Promozione con la Governolese, mentre la scorsa estate era stato scelto come tecnico della Poggese. Tuttavia, dopo l’inizio del campionato, è stato esonerato e sostituito da Marco Goldoni. «Sarà il mio debutto assoluto in Seconda Categoria – ha dichiarato Melara – Martedì sera ho diretto il primo allenamento e domenica ho visto la squadra a Casaloldo. Probabilmente qualche correttivo andrà fatto, ma punto molto sulla forza del gruppo, sull’umiltà e sulla mentalità di categoria dei ragazzi. In campo bisogna dare il massimo, partita dopo partita, fino alla fine della stagione regolare. La situazione di classifica ci permette di puntare all’obiettivo più ambizioso. Con la Roverbellese non sarà facile, ma dobbiamo fare il possibile per imporci».