Calcio Promozione – Asola, buon punto a Travagliato (1-1)

TRAVAGLIATO (Bs) Pareggia nel finale a Travagliato l’Asola, guadagnando un buon punto, al termine di una prova generosa e volitiva, nel recupero giocato ieri sera sul campo della forte compagine bresciana. Padroni di casa subito in vantaggio al 4’: ripartenza fulminea dell’Aurora e cross in mezzo a pescare Vitali, che insacca. L’Asola però non si perde d’animo e si rende pericoloso al 10’ con una punizione di Malcisi, terminata fuori di poco. I biancorossi ci riprovano al 36’: cross di Ghigi, batti e ribatti in area, palla a Grazioli che viene anticipato però prima di scoccare un tiro a botta sicura. Quattro minuti dopo è Spagnoli a farsi promotore di un’azione pericolosa: palla a Brentonico, che però spara alto di poco.

Passiamo alla ripresa, con il team di Franzini che intensifica la pressione, alla ricerca del gol del pari: al 60’ è bravo Benedetti a parare un calcio di punizione di Ghigi, mentre al 65’ un colpo di testa di Chiari, sugli sviluppi di un corner, termina alto. C’è ancora da aspettare, però, per il gol tanto sospirato, che arriva finalmente all’85’: palla in mezzo di Cigala per Diene e Grazioli. E’ proprio il primo a dare il tocco decisivo, insaccando il fatidico 1-1. Con questo pareggio l’Asola sale a 24 punti e mette una lunghezza ulteriore tra sé e le inseguitrici per la corsa salvezza, mentre il Travagliato aggancia la Poggese al quarto posto in classifica, a quota 35.