Basket Serie B Interregionale – Stings al lavoro alla Tea Arena: stesso roster, nuove ambizioni

CURTATONE Gli Amica Chips Stings hanno alzato ufficialmente il sipario sulla nuova stagione. La squadra biancorossa si è radunata ieri alla Tea Arena, dove ha svolto il primo allenamento agli ordini di coach Pablo Romero, che inizia così il suo quinto anno consecutivo alla guida del club mantovano. Un momento atteso da giocatori, staff e tifosi, che segna l’inizio di cinque settimane di lavoro intenso in vista dell’esordio in campionato, fissato per domenica 28 settembre contro la Dinamo Gorizia. Il raduno ha restituito entusiasmo e voglia di ripartire, con un gruppo che mantiene gran parte dell’ossatura della scorsa stagione. Quattro le conferme ufficiali, ma di fatto la base che aveva ben figurato al debutto in Serie B è stata preservata. A guidare la squadra ci sarà ancora il capitano Christian Boudet, ormai una bandiera del club. L’ala argentina, al quarto anno in biancorosso, rappresenta il simbolo di carisma e attaccamento, oltre che un punto di riferimento tecnico e morale per i compagni. In cabina di regia Romero potrà contare nuovamente sui due giovani playmaker argentini: Thiago José Aguirrezabala, classe 2005, già titolare nella scorsa stagione sia in Serie B che nell’Under 19 Gold, ed Enzo Peralta, classe 2006, che prosegue la sua crescita in biancorosso. A loro si aggiunge l’esperienza dell’ala Patrizio Verri, al secondo anno con gli Stings e pedina preziosa per equilibrio e versatilità. L’unico volto nuovo è quello di Gianluca Fabi, playmaker mancino classe 2009 con doppio passaporto italo-argentino, considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. Un investimento in prospettiva, che il club intende far crescere gradualmente all’interno del progetto. Hanno lasciato la squadra Lo, Biordi e Miladinovic.

La prima giornata di lavoro ha alternato esercizi atletici a contatto con la palla, con grande attenzione già rivolta al ritmo e all’intensità. «Saranno cinque settimane di lavoro intenso – ha spiegato coach Romero – con doppie sedute quotidiane insieme al preparatore atletico per arrivare pronti all’appuntamento con Gorizia. Disputeremo tre amichevoli utili per testare la condizione e rodare i meccanismi di squadra». Il tecnico argentino ha subito chiarito anche gli obiettivi: «Il campionato sarà più tosto rispetto alla passata stagione, perché nel girone ci saranno anche squadre venete di alto livello. L’anno scorso, da neopromossa, siamo riusciti ad arrivare tra le prime otto. Questa volta l’obiettivo dichiarato è la salvezza: se poi riusciremo ad andare oltre, tanto meglio. Abbiamo un anno in più di esperienza e ripartiamo con grande entusiasmo». Tra la curiosità per i giovani talenti e la solidità dei senatori, gli Stings si sono dunque rimessi in moto. La Tea Arena è tornata a respirare basket e il countdown verso il nuovo campionato è ufficialmente cominciato.