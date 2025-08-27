Calcio – I debutti degli ex Mantova: Brignani in panchina, bene Burrai e Muroni

MANTOVA Come se la stanno cavando gli ex giocatori del Mantova nelle loro nuove squadre? Chi bene e chi meno. È ancora in fase di rodaggio Fabrizio Brignani, che ha scelto l’avventura nella Liga2 spagnola al Castellon. Nelle due partite di campionato giocate finora (entrambe perse) l’ex difensore biancorosso non è mai partito titolare: nella prima, contro il Racing, è subentrato negli ultimi minuti; nella seconda, contro il Real Valladolid, è rimasto in panchina. Insomma, la sua stagione deve ancora decollare.

Gli altri ex Mantova sono ripartiti tutti dalla Serie C e hanno cominciato bene la stagione, fatta eccezione per Alex Redolfi (Cittadella) rimasto in panchina nel match pareggiato 1-1 a Verona con la Virtus; e Luca Sonzogni (in prestito all’Ospitaletto), battuto 2-1 a Lecco, ma comunque titolare. Salvatore Burrai ha subito indossato la fascia di capitano e preso per mano le Dolomiti Bellunesi nell’ottimo 2-2 strappato sul campo dell’Albinoleffe. Ottimo esordio anche per Mattia Muroni (Alcione), partito titolare e in campo per l’intera partita vinta 1-0 contro la Triestina; l’ex centrocampista aveva giocato anche in Coppa Italia contro la Pro Patria, contribuendo alla qualificazione centrata ai rigori (sua la trasformazione del primo). Infine, esordio positivo pure per Matteo Solini: il suo Ravenna ha battuto 3-2 il Campobasso, con lui in campo dal primo minuto.