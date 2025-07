Basket serie B Interregionale – Stings, capitan Boudet in biancorosso per il quarto anno: “Onorato di vestire questa maglia”

Curtatone Gli Stings confermano Christian Boudet per la prossima stagione: sarà ancora lui a guidare la squadra con la fascia da capitano. Una conferma importante per il club, che rinnova la fiducia a un giocatore simbolo per carisma, leadership e attaccamento alla maglia. Classe 1997, argentino, si appresta a vivere la sua quarta stagione a Mantova. Il suo legame con la società e con la città è ormai consolidato. «Sono molto contento di essere parte di questa grande famiglia – commenta – Inizia il mio quarto anno con gli Stings, e poter continuare a dare una mano alla società, allo staff e ai miei compagni è per me un grande motivo di orgoglio. Sin dal primo giorno mi hanno fatto sentire a casa, un aspetto fondamentale per chi, come me, arriva da un altro Paese. Ho costruito rapporti bellissimi con tutti i membri del club, e voglio ringraziare ognuno per l’affetto e la fiducia ricevuti». Sul suo ruolo da capitano, Boudet non ha dubbi: «E’ una grande responsabilità, ma anche un onore. Indossare la fascia in un club storico come questo, in una città che vive di pallacanestro, è motivo di grande soddisfazione. Il mio modo per ripagare la fiducia di compagni e società è dare sempre il massimo, in ogni allenamento e in ogni partita. Cerco di essere un esempio soprattutto per i più giovani: il consiglio che do loro è di allenarsi sempre con costanza e impegno, perché solo così arrivano i risultati». Guardando alla nuova stagione, Boudet fissa già gli obiettivi: «Il primo resta la salvezza: vogliamo mantenere la categoria in Serie B Interregionale. La scorsa stagione abbiamo disputato un ottimo campionato, togliendoci anche qualche soddisfazione. Ora abbiamo più esperienza e possiamo affrontare la nuova annata con maggiore consapevolezza. Partita dopo partita vedremo fin dove potremo spingerci. Il secondo step sarà puntare ai play off, ma restiamo concentrati sull’obiettivo principale. Fondamentale sarà anche la crescita della squadra e dei ragazzi più giovani».