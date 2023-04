Automobilismo – Fine settimana dolce amaro per la Solferino Rally Pecso

SOLFERINO Trasferta padovana sofferta nel fine settimana scorso per la Solferino Rally Pecso. Danilo Arnaldini, al debutto sulla nuova Fiat X1/9, strappa un terzo posto in Formula Driver mentre il figlio Alessandro è quinto con il proprio Proto Suzuki, dopo una coraggiosa rimonta. Più sfortunati invece gli altri piloti del team mantovano. Rotture meccaniche relegano nelle posizioni di rincalzo Filippo Savazzi su Kart Cross Kamikaze e Luigi Faccincani su Fiat Punto 2000. Sulla pista di Maggiora, per la prima gara del campionato italiano Rallycross, Andrea Tonoli parte molto bene, piazzandosi ai vertici della classifica, ma in finale deve accontentarsi del quarto posto per problemi al propulsore della Fiat Punto Proto. Peccato perché aveva fatto fino ad allora una grande gara. Il prossimo fine settimana sarà all’insegna dei navigatori del sodalizio virgiliano. Davide Bianchi leggerà le note a Paolo Strabello sulla Peugeot 208 Rally4 al Rally delle Dolomiti del Brenta. Sempre nella stessa gara Boni sarà al via nelle storiche con Lunelli su Mini Cooper e Fabio Treccani correrà la 17esima edizione del Rally Regione Piemonte 2023-Alba a bordo della Peugeot 106 Gr.A guidata da Mauro Caviglia. La corsa è valida come prova del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.