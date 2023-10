Basket Serie C – Jb Stings a Chiari per il riscatto. San Pio X, caccia al terzo successo. Il Viadana si prepara per Manerbio

Mantova «Vogliamo tornare a essere quelli delle prime due partite». Così il tecnico dei Jb Stings Pablo Romero in vista della trasferta di Chiari (ore 21). L’obiettivo è invertire subito la rotta. Dopo il primo scivolone stagionale, gli Stings vogliono tornare al successo per riprendere la loro corsa. «Con lo staff e i ragazzi – prosegue il tecnico – abbiamo rivisto i primi due quarti della gara e abbiamo evidenziato, una volta di più, che non c’è stato il giusto atteggiamento. Siamo riusciti a riprendere un po’ il match solo quando abbiamo giocato con la nostra solita intensità e la nostra difesa forte. Dobbiamo capire che questa categoria è così. Tutti vogliono vincere le partite e soprattutto aspettano di giocare contro di noi, pronti a dare il 120%». Coach Romero ha poi presentato i prossimi avversari, reduci dal primo successo contro Manerbio al supplementare: «Chiari ha un gioco veloce. E’ una squadra che cerca di giocare tanto in transizione ma sfrutta molto bene anche il suo post basso. Noi dovremo essere bravi a limitare queste loro peculiarità». Il secondo successo consecutivo con Casalmaggiore ha tenuto il San Pio X in scia alle prime della classe. I biancorossi sono nel gruppo di squadre a quota 4 punti dopo tre giornate e puntano a proseguire nel proprio ottimo momento di forma. Stasera trasferta a Ospitaletto (ore 21) per i ragazzi di coach Marco Gabrielli. I locali finora hanno raccolto una vittoria (alla prima giornata contro Manerbio per 75-67) e una sconfitta (la scorsa settimana contro Mazzano in trasferta per 72-70). «La vittoria contro Casalmaggiore – afferma l’ala Federico Oggero – è stata importante per dare continuità al successo precedente con Manerbio. Abbiamo disputato una grande partita. Anche se non siamo partiti benissimo, siamo riusciti a ribaltare l’incontro. Con Ospitaletto ci aspetta un’altra gara difficile. Affronteremo una squadra giovane, che gioca sempre ad alti ritmi». Dopo il proprio turno di riposo torna in campo il Gruppo Mauro Saviola Viadana di Dennis Tellini (al momento in silenzio stampa), domani ospite del Manerbio (ore 19), ancora fermo al palo come i rivieraschi. «Gara delicata – afferma il presidente Massimo Pizzetti – Il pensiero delle due squadre è quello di muovere la classifica. Visti i risultati dell’ultimo turno, il livello del girone è molto strano ed equilibrato sul medio alto. Stiamo cercando di capire quali sono i nostri problemi. La squadra sta lavorando tanto in palestra. In terra bresciana bisogna vincere».