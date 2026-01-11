Basket serie C m – Gruppo Saviola sugli scudi a Gussago

Mantova La prima trasferta del 2026 porta bene al Gruppo Mauro Saviola, che ha superato l’ostico Gussago 71-81. Il tecnico Spaggiari ha recuperato Loiq, assente per infortunio nella partita contro Pisogne, ma ieri sera nel finale ha dovuto fare a meno di Leonardo Malagutti, recentemente rientrato, fermato da un nuovo problema fisico. Il merito dei rivieraschi è stato quello di lottare per tutta la durata della gara, sfruttando il cospicuo vantaggio accumulato per gestire il match e portare a casa la vittoria. «A inizio gara entrambe le squadre segnavano con facilità – commenta il presidente Massimo Pizzetti – . Abbiamo raggiunto un vantaggio di nove punti, poi però la squadra si è un po’ frenata, senza segnare nel finale del primo quarto e nei primi cinque minuti del secondo. Abbiamo sofferto ai rimbalzi, ma con Seck, Cacciavillani, Olivieri e Batalsky siamo riusciti a contenere gli avversari, gestire il vantaggio e portare a casa la vittoria su un campo difficile». Viadana c’è, dunque, e la squadra guarda con fiducia al prossimo impegno.