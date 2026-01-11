Basket serie B Int. – Prova di carattere a Montebelluna: l’Amica Chips riprende la corsa

Montebelluna (Tv) L’Amica Chips Stings si mette alle spalle il ko con Oderzo a va a vincere il casa del Montebelluna 69-80. Due punti pesanti per restare ai piani alti della classifica e una prova di carattere sul parquet del PalaFrassetto. Il successo consente ai biancorossi di rimettersi immediatamente in carreggiata e rilanciarsi nelle zone nobili della classifica, confermando ambizioni e solidità del progetto. Una prestazione di spessore per la squadra di coach Pablo Romero, capace di assorbire la delusione della sconfitta precedente e di rispondere con una prova di maturità contro un avversario ostico e ben organizzato. L’avvio di gara è equilibrato e combattuto, con Montebelluna che prova a sfruttare il fattore campo e parte con buona aggressività. Il primo quarto si chiude sul 17-15 in favore dei padroni di casa, con gli Stings che restano in partita, senza perdere lucidità né fiducia nei propri mezzi. La svolta arriva nel secondo periodo, quando Mantova alza nettamente il livello della propria prestazione. La difesa diventa più aggressiva, il ritmo cresce e l’attacco trova soluzioni efficaci e ben costruite. Il parziale di 36-18 scavato dagli Stings è la chiave della partita: una vera e propria spallata che spezza l’equilibrio e permette ai biancorossi di andare all’intervallo lungo avanti 51-35, con inerzia completamente dalla loro parte. Nella ripresa Montebelluna prova a reagire, ma Mantova dimostra grande solidità mentale e tattica. Il terzo quarto, chiuso sul 17-16, vede gli Stings controllare il ritmo della gara, limitare i tentativi di rimonta dei padroni di casa e gestire il vantaggio con attenzione, senza concedere parziali pericolosi. Anche nell’ultimo periodo Montebelluna tenta di riaprire la partita, ma Mantova non si scompone. La gestione è lucida, fatta di buone scelte offensive e di una difesa attenta nei momenti chiave, fino all’80-69 finale che certifica una vittoria netta. Dal punto di vista individuale, a guidare il riscatto degli Stings sono ancora una volta i leader della squadra. Christian Boudet è il miglior realizzatore con 21 punti, mentre Patrizio Verri ne fa 18, confermandosi riferimento offensivo e presenza costante nei momenti decisivi. Importante anche il contributo del resto del gruppo, con Barbieri (10 punti), Aguirrezabala (9) e Ziviani (9) a dare sostanza e continuità alla prestazione collettiva. Una vittoria che vale doppio per Mantova: non solo per la classifica, ma soprattutto per il messaggio lanciato dopo la caduta alla Tea Arena. Gli Stings dimostrano carattere, compattezza e mentalità vincente, trovando subito una risposta importante lontano da casa.