Basket Serie C maschile – Cacciavillani: “Viadana, cambiare l’approccio”

VIADANA Partenza da dimenticare, nel girone D Est della C Unica lombarda, per il Gruppo Mauro Saviola. I rivieraschi di Denis Tellini e del presidente Massimo Pizzetti, dopo l’esordio con sconfitta al PalaFarina nel derby con i Jb Stings Curtatone, sono stati battuti anche dal Casamaggiore, a Sorbolo Mezzani. Una partita, quest’ultima, che era attesa come quella del riscatto. O perlomeno della verifica se il ko con gli Stings era figlio della superiorità degli avversari o dei limiti di Viadana. Sta di fatto che i rivieraschi sono fermi al palo dopo due partite. Questo fine settimana osservano il loro turno di riposo, a questo punto provvidenziale per lavorare su ciò che non ha funzionato. Torneranno in campo sabato 14, ospiti del Manerbio di Maxi Moreno.

«Io invece avrei preferito giocare in questo fine settimana, per cercare di cancellare lo zero in classifica – afferma capitan Davide Cacciavillani – . Continuiamo comunque a lavorare sodo in palestra. Sappiamo che c’è tanto da migliore e con ci tiriamo indietro. La sconfitta con Curtatone è maturata alla prima di campionato e ci poteva stare. Contro Casalmaggiore, invece, potevamo e dovevamo vincere, ma non abbiamo saputo gestire bene la seconda parte della gara. Forse l’approccio in queste prime due sfide non è stato dei migliori. Ma siamo solo all’inizio e abbiamo la concreta possibilità di riscattarci». Dopo il turno di riposo, come detto, Viadana è atteso dal Manerbio: «Non sarà una gara facile – conclude Cacciavillani – , come del resto tutte le gare che il calendario ci riserva. Ma noi dobbiamo assolutamente sbloccarci, perciò non abbiamo scelta. Nel frattempo, pensiamo a lavorare bene e a migliorarci durante la settimana».